RADDOPPIO FERROVIA PESCARA-ROMA: FEBBO (FORZA ITALIA), “LE RISORSE CI SONO, SMENTITI I GUFI”

PESCARA – “Rispetto alle false comunicazioni sul definanziamento del raddoppio ferroviario della Pescara-Roma da parte del “fuggiasco” D’Alfonso, a cui in coro si sono adeguati Fina, Paolucci e per ultimo il candidato presidente D’Amico, è arrivata ieri l’ennesima smentita da parte di Rfi per bocca del Direttore investimenti Lucio Menta. Infatti, dopo le rassicurazioni del commissario Macello e dello stesso Ministro Fitto, per chiarire modalità e tempi per la realizzazione della “strategica” opera di raddoppio ferroviario che porterà alla velocizzazione della Pescara-Roma, è stato lo stesso responsabile degli investimenti ad anticipare che entro dicembre ci sarà l’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 (gara avviata a giugno), superando tutte le problematiche tecniche e legate ai ricorsi al Tar da parte di privati e del Comune di Chieti”. Lo afferma il consigliere regionale Mauro Febbo.

“Entro gennaio 2024 saranno anche attivati i “dibattiti pubblici” per i restanti lotti. Spiace dover intervenire in questi termini rispetto ad una opera classificata strategica, attesa da decenni e su cui negli anni tutti i Governi nazionali e regionali si sono espressi espressi favorevolmente ma non accettabile che ora, solo perché si è all’opposizione (nazionale e regionale), e concretamente si sta andando avanti, bisogna a tutti i costi denigrare l’operato di chi amministra e fare falsa informazione. Come per i fondi Fsc, l’aeroporto, la Zes e potrei continuare, il fuggiasco e i gufi sono stati smentiti ancora dai fatti e dagli atti”. Così chiosa il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo.