RADDOPPIO PESCARA-ROMA: SINDACO SAN GIOVANNI TEATINO SI INCATENA. “NO ABBATTIMENTO CASE!”

SAN GIOVANNI TEATINO – Così come aveva promesso ieri, questa mattina alle 12 in punto il primo cittadino di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, si è incatenato al passaggio a livello della frazione di Sambuceto per chiedere una modifica al progetto del raddoppio del collegamento Pescara-Roma.

Al suo fianco un centinaio di cittadini con cartelli di protesta.

“Chiediamo il colloquio e confronto con Rfi per il rispetto del territorio. Ribadiamo il ‘sì’ al raddoppio, ma anche all’interramento del tragitto e ‘no’ all’abbattimento delle case. Non vogliamo guerre e battaglie ma solo il confronto. È una città che chiede la modifica del progetto che se così fosse porterebbe alla morte di San Giovanni Teatino. Nei prossimi giorni incontreremo il commissario Macello per dirgli che c’è un progetto del 2018 dove si parlava di interramento di 800 metri dell’opera. Vogliamo dimostrare che c’è la possibilità di fare un progetto senza impattare sulle abitazioni ma anche sull’ambiente e sulla salute dei cittadini di San Giovanni Teatino. Noi andremo avanti per avere giustizia”.