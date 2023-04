FERROVIA PESCARA-ROMA, VIA APPROVA PROGETTO: COMUNI PRONTI A RICORSO CONTRO “FERROMOSTRO”

L’AQUILA – La Commissione VIA (Valutazione Impatto Ambientale), presieduta dall’ex procuratore della Corte dei Conti della Valle d’Aosta Massimiliano Atelli, ha dato parere favorevole al progetto RFI per il raddoppio della Linea Ferroviaria Pescara-Roma.

Una doccia fredda, per quanto attesa, per i Comuni di Manoppello, San Giovanni Teatino e Chieti che sono pronti a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale contro il progetto ritenuto eccesivamente impattante, contro cui si batte anche il comitato Comferr, secondo il quale l’opera, per la quale sono già cominciati gli espropri farà si che decine di edifici saranno buttati giù “per realizzare un vero e proprio ecomostro che, tra l’altro, andrebbe a creare non poche problematiche anche alla viabilità all’interno dei centri urbani”.

“Ho subito contattato il sindaco di Manoppello – spiega all’ANSA il portavoce Comferr Hermo D’Astolfo – il quale ha precisato che si tratta del parere favorevole sul 1° Lotto e che verosimilmente arriverà a breve anche quello sul 2°.”

Come proseguirà, a questo punto, la battaglia di Comitati e Comuni contro un’opera definita eccessivamente impattante?

“Oggi auspichiamo una verifica dello stato dei fatti – spiega ancora D’Astolfo – fra i tre sindaci maggiormente interessati (Chieti, San Giovanni Teatino e Manoppello) – proprio sulla scia che Giorgio Di Clemente, sindaco di S. Giovanni Teatino, ci aveva anticipato, ovvero della necessità di mettere in piedi un pool anti ferromostro, per giocarci la battaglia finale presso il TAR. Ai parlamentari abruzzesi, tutti – conclude D’Astolfo – chiediamo, oggi più che mai, di schierarsi contro questa follia infrastrutturale, già bocciata dal nostro studio costi-benefici.”

Già da tempo il Comune di San Giovanni Teatino “ha avviato una consulenza con un noto avvocato romano esperto del settore infrastrutture – spiega l’assessore comunale di San Giovanni Teatino Paolo Cacciagrano – ma siamo ben lieti di dare il nostro sostegno ai Comitati ed ai Comuni di Manoppello e Chieti in questa battaglia legale. Su questa vicenda – conclude Cacciacgrano – registriamo il completo fallimento della politica a cominciare dal comportamento del Presidente della Regione Marsilio che non ha mai voluto ascoltare le istanze dei cittadini.”