“RADICI E ROTTE”: 6 MESI DI PROMOZIONE DELL’ABRUZZO IN SPAGNA. SINERGIA CON AMBASCIATA D’ITALIA

PESCARA – L’Abruzzo sarà la regione protagonista del programma di promozione integrata voluto quest’anno dall’Ambasciata d’Italia a Madrid.

Una strategia messa in atto grazie al coinvolgimento del Consiglio regionale, che ha avuto un ruolo di primo piano nella definizione della proposta culturale e nel collegamento con le realtà imprenditoriali abruzzesi.

L’ambasciatore, Giuseppe Buccino Grimaldi, allo scopo di pianificare al meglio l’iniziativa, aveva effettuato una missione istituzionale a Pescara nello scorso mese di marzo. Oggi, in conferenza stampa a Pescara, è stata presentato il dettaglio della rassegna, “Radici e Rotte”, che sarà annunciato alla stampa spagnola in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno, alla quale parteciperà una ristretta delegazione istituzionale di Regione Abruzzo guidata dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, e dal vicepresidente della Giunta, Emanuele Imprudente.

Alla conferenza stampa, che si terrà presso il Consolato Generale italiano del capoluogo spagnolo, sono state invitate circa 200 testate locali e nazionali.

“Promozione del territorio, della cultura enogastronomica abruzzese, dell’arte, della letteratura. Questo è quello che l’Abruzzo porterà in Spagna – ha dichiarato Sospiri in conferenza stampa – con un giusto investimento di 70mila euro, che ci assicura un programma di eventi che si svilupperà nell’arco dei prossimi 6 mesi. Ringrazio l’Ambasciatore e l’associazione Casa Abruzzo per averci dato l’opportunità di farci portavoce delle bellezze della nostra regione”.

Per il vicepresidente Imprudente “l’Abruzzo ha smesso di pensarsi come un territorio ‘isolato’. Questa iniziativa è un tipico esempio di come si attrae turismo con una strategia partecipata e mirata. L’Assessorato all’Agricoltura ed i Gal saranno protagonisti a Madrid, promuovendo i migliori prodotti della nostra terra e, grazie ad essi, raccontando il territorio in tutte le sue sfaccettature, ambientali, culturali, identitarie e paesaggistiche. Sarà anche l’occasione per condividere con la Spagna esperienze progettuali e di partenariato e buone pratiche in Europa all’interno della strategia Leader e alle misure legate alla Politica Agricola Comune (PAC)”.

Il programma contemplerà diverse iniziative di carattere economico-commerciale, culturale e sociale, molte delle quali sviluppate in collaborazione con l’associazione degli abruzzesi in Spagna “Casa Abruzzo” e con il coinvolgimento dei GAL (Gruppi di Azione Locale) regionali.

Oggi erano presenti Roberto Di Vincenzo (GAL Costa dei Trabocchi) e Michele De Capite Mancini (GAL Gran Sasso Velino).

Secondo i dati dell’Ambasciata, sono 13mila gli abruzzesi stabilmente residenti nel capoluogo iberico, una comunità ben integrata nel tessuto socio-economico locale. Negli anni scorsi esperienze simili avevano coinvolto la Sardegna e la Città di Genova, nell’intento di intessere relazioni dirette con gli enti locali, consentendo alle aziende di porre le basi per una sempre maggiore internazionalizzazione verso la Spagna, che oggi rappresenta per l’Abruzzo il quarto mercato di esportazione.

Le iniziative culturali saranno incentrate sull’approfondimento delle figure di alcuni grandi artisti a cui l’Abruzzo ha dato i natali, come, tra gli altri, Gabriele d’Annunzio e Francesco Paolo Tosti. Durante la festa del 2 giugno, all’interno del giardino del Palazzo dei marchesi di Amboage, sede dell’Ambasciata, sarà esposta una scultura in alluminio di Pietro Cascella (senza titolo, 1961), quale preludio alla mostra che si aprirà a settembre all’Istituto italiano di cultura di Madrid.

L’Abruzzo, inoltre, sarà al centro di una rassegna cinematografica, con la proiezione del film, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani e con Antonio Albanese, del film di animazione “Ricardito, lo squalo?” di Marco Pollini e del cortometraggio “Il mare di Gabriele” di Francisco José Fernandez.

Il programma di promozione integrata in Spagna, “Radici e Rotte”, tende a consolidare una strategia bilaterale che, se da un lato facilita gli scambi commerciali, proponendo ai consumatori spagnoli prodotti “made in Abruzzo”, dall’altro attrae turisti ed investitori. Il nuovo volo annunciato da Ryanair, Valencia-Pescara, che sarà attivato entro l’anno, con biglietti già prenotabili, agevolerà questa tendenza.