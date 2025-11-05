RADICI E ROTTE: I “CASCELLA” RESTANO A MADRID DUE MESI IN PIU’

L’AQUILA – La mostra d’arte, “La famiglia Cascella. Oltre il tempo”, allestita a Palazzo de Abrantes, sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, sarà prolungata fino al 17 gennaio 2026.

La decisione, che deriva dal grande successo riscontrato – si legge in una nota -, è stata presa dalla direttrice dell’Istituto, Elena Fontanella, in accordo con l’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi.

L’allestimento, aperto al pubblico dallo scorso 26 settembre, si sarebbe concluso il prossimo 8 novembre.

La mostra nasce sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promossa e organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo con il coordinamento dell’associazione “Casa Abruzzo”.

Si tratta di uno dei tanti eventi culturali promossi all’interno di “Radici e Rotte”: il programma di promozione della Regione Abruzzo in Spagna.

L’approfondimento sulle opere in esposizione e ulteriori informazioni logistiche sono consultabili nell’apposita sezione del sito ufficiale dell’Istituto di Cultura: https://iicmadrid.esteri.it/it/gli_eventi/calendario/mostra-la-famiglia-cascella-oltre-il-tempo/