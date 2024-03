RADIO ISAV DI PESCARA EROGHERA’ A PASQUA 21 BORSE DI STUDIO AI FIGLI DI MALATI DI SLA

PESCARA – A Pasqua Radio ISAV eroga le borse di studio ai figli dei malati di Sla. Saranno 21 i ragazzi beneficiari dei rimborsi delle spese sostenute per i propri studi. I figli dei malati di Sla potranno così avere un sostegno concreto per il proseguimento della loro formazione. Si ringraziano ancora tutte le aziende, enti pubblici e banche che finanziano il progetto Radio ISAV.

La missione di Radio ISAV si concretizza ogni anno sostenendo gli studi dei figli dei malati di Sla. Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia Sla, la nostra emittente ha l’obiettivo, attraverso i migliori neurologi specialisti in Sla, di fornire un’informazione chiara e diretta sulla patologia.Gli utili di esercizio della radio invece, sono proprio destinati a sostenere economicamente tutte le spese che si affrontano per poter portare avanti il percorso di studi. Infatti vengono rimborsate le spese che riguardano: tasse universitarie, libri, trasporti, affitti, attrezzature (pc, tablet, ecc.). E’ da sottolineare che la quantificazione dei rimborsi viene fatta solo in base alle spese caricate e agli utili che la radio ogni anno produce. Alle famiglie e ai ragazzi non viene chiesto l’ISEE, quindi la situazione reddituale.

Inoltre sempre alle stesse famiglie e ai ragazzi non è richiesta una rendicontazione delle somme percepite. Ovvero, il contributo c’è ogni anno e non è soggetto ad alcuna spiegazione su come lo stesso denaro viene speso e/o impiegato. A Pasqua i ragazzi incontreranno personalmente il Presidente Lorenzo D’Andrea negli uffici di Corso Vittorio Emanuele II al civico n° 163.