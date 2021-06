RADIOLOGIA GUARDIAGRELE: PIU’ ESAMI CON NUOVA APPARECCHIATURA

L’AQUILA – Lavori completati, apparecchio installato e già in funzione. E’ stato pienamente rispettato l’impegno assunto dal Direttore generale della Asl Thomas Schael per la radiologia di Guardiagrele, dove oggi è stato inaugurato il nuovo telecomandato, dedicato alla diagnostica tradizionale, già utilizzato da alcuni giorni.

Erano presenti l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, i Sindaci di Guardiagrele e Fara Filiorum Petri Donatello Di Prinzio e Camillo D’Onofrio, la responsabile del Presidio territoriale di assistenza Lucilla Gagliardi, il Direttore della Radiologia di Chieti Massimo Caulo, il Direttore dell’Unità operativa Investimenti e Patrimonio Filippo Manci e gli operatori sanitari della struttura, oltre ovviamente al manager Asl. Che ha annunciato anche di aver deliberato l’assunzione di un secondo tecnico, che renderà operativa la Radiologia su due turni, a copertura dell’intera giornata.

“L’investimento fatto sulla Radiologia va nella direzione della sanità di prossimità che tanto ci sta a cuore – ha sottolineato Nicoletta Verì – e che sosteniamo con scelte finalizzate a dare ai territori servizi realmente utili. La programmazione regionale darà alla rete territoriale la giusta rilevanza, tenendo conto della densità di popolazione e nel rispetto del principio di appropriatezza, fondamentale per modulare le risposte giuste nel luogo giusto”.

A tal proposito il Direttore generale ha fatto riferimento ai lavori per la nuova piastra ambulatoriale, che sarà destinata nell’immediato alle vaccinazioni e successivamente alle prestazioni specialistiche. “Siamo a buon punto – ha detto Schael – e nel giro di poche settimane anche questa nuova realizzazione sarà portata a compimento, e sullo sfondo resta il progetto, appena completato e inviato in Regione, per una nuova Dialisi da 13 posti letto, rispondente ai criteri di accreditamento e a servizio di un ampio territorio”.

Quello inaugurato oggi è un Sistema telecomandato polifunzionale di diagnostica digitale per immagini, con tavolo paziente regolabile elettromeccanicamente per facilitare l’accesso dei pazienti. Oltre agli esami RX scheletrici è dotato del modulo “stitching” per la colonna vertebrale e arti inferiori sotto carico, e dotato del sistema di ribaltamento del piano portapaziente per migliorare la resa clinica degli esami RX.

La radiologia tradizionale, com’è noto, viene utilizzata per esami del sistema scheletrico, dell’addome e del torace, oltre a quelli dell’apparato digerente.