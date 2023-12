RADIOLOGIA INTERVENTISTICA AD AVEZZANO: 2 OPERAZIONI SALVAVITA SUL FEGATO PRATICATE IN POCHI CENTRI

AVEZZANO – Due interventi salvavita al fegato, negli ultimi 10 giorni, da parte della radiologia diagnostica e interventistica dell’ospedale di Avezzano (L’Aquila), diretta dal dott. Luigi Zugaro.

Si tratta di trattamenti compiuti in urgenza che attualmente in Italia vengono praticati solo da pochi ospedali e che il servizio ha sviluppato in virtù degli investimenti, in professionalità e strumentazioni, decisi dalla direzione aziendale Asl, guidata dal manager Ferdinando Romano. I due pazienti, sottoposti all’intervento d’urgenza al fegato, residenti in provincia, erano affetti da cirrosi epatica. L’immediato ricorso alla procedura ha permesso di fronteggiare tempestivamente la patologia e di scongiurare la morte dei pazienti. Il trattamento si chiama Tips (tecnicamente, Shunt portosistemico intraepatico transgiugulare) e, in parole semplici, consiste nel creare un canale artificiale all’interno del fegato per stabilire una comunicazione tra vena porta e vena epatica, in modo da arrestare i sanguinamenti acuti sulle varici dell’esofago.

Gli interventi sono stati compiuti dai medici Daniele Galasso e Carmine Timpani, coadiuvati dal dott. Gianni Passalacqua, specialista di fama nazionale nel trattamento di questo tipo di problematiche. La capacità della radiologia interventistica di effettuare questo tipo di trattamento sul fegato, che presuppone lunga esperienza ed elevate professionalità, costituisce un fattore di attrazione dell’ospedale di Avezzano sia per la provincia sia per la Regione, contribuendo ad alzare gli standard di assistenza a beneficio dell’utenza.

La radiologia interventistica del presidio marsicano, di cui fanno parte i medici Marco Perri e Simone Ciaglia, si occupa di diverse patologie tra cui, sempre in regime di urgenza, del trattamento di rivascolarizzazione nei pazienti affetti da ictus ischemico. Va peraltro ricordato che, nel maggio scorso, all’ospedale di Avezzano sono stati introdotti trattamenti di radiologia interventistica per tumori all’osso e, nell’ambito del più ampio filone della radiologia generale, nuovi servizi come Cardiotac, risonanza magnetica della mammella e multiparametrica della prostata.