RADUNO AUTO STORICHE: A SAN GIOVANNI TEATINO ARRIVANO LE YOUNGTIMER DEL CLUB CAST DI TERAMO

CHIETI – Un viaggio nel tempo con le auto storiche ‘youngtimer’, termine che nel panorama del collezionismo si riferisce a vetture relativamente recenti, quelle cioè comprese nell’arco temporale tra gli anni ’70 del secolo scorso fino ai primi anni del 2000.

Il raduno, organizzato dal club automoto storiche di Teramo (Cast), è previsto sabato 14 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19:00, al negozio Carter-Cash di San Giovanni Teatino (Chieti), in via Amendola, 264.

Quella di sabato, si legge in una nota, “sarà un’occasione unica per scoprire le vetture iconiche come la Lancia Delta Integrale Evoluzione e la Porsche 911, l’Alfa Romeo 4C instant classic e le immortali Volkswagen T1”.

La partecipazione all’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è gratuita e sarà riservata una sorpresa a tutti i presenti.

Per prendere parte al raduno con la propria auto è possibile contattare il numero 389 1158815 (Matteo) o visitare il sito www.castteramo.it.

Per maggiori dettagli si consiglia di seguire l’evento sui social all’indirizzo https://www.facebook.com/events/1030628384919408?ref=newsfeed.