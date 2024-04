RADUNO DELLE FIAT 500 L’11 E 12 MAGGIO ALL’AQUILA CON IL MEMORIAL MARTINELLI

L’AQUILA – Fervono i preparativi per accogliere i numerosi equipaggi provenienti da ogni parte d’Abruzzo e dalle regioni limitrofe che nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio parteciperanno al 12° Raduno Città di L’Aquila della storica Fiat 500 – 8° Memorial Federico Martinelli, organizzato dal coordinamento di L’Aquila e Pescara del Fiat 500 Club Italia e dal Team Federico Martinelli con il patrocinio del Comune di L’Aquila e del Fiat 500 Club Italia. Vario e ricco come al solito il programma ideato dagli organizzatori.

I partecipanti si ritroveranno sabato 11 maggio alle ore 16,00 presso il bar STOP&GO in Pizzoli. Dopo i saluti di rito si parte per un giro turistico nell’aquilano e al ritorno al bar STOP&GO apertura degli stand gastronomici e musica fino a tarda sera in compagnia degli equipaggi provenienti da fuori regione. Molto intenso anche il programma della domenica che inizierà alle ore 8.00 con il ritrovo, le iscrizioni, la colazione e l’esposizione delle storiche Fiat 500 in largo Giovanni Pischedda, nei pressi della Basilica di San Bernardino, pieno centro storico. Alle ore 11,00 le mitiche disposte in corteo dopo un giro in città si recheranno a Pizzoli (Aq) dove i collaboratori del Team Federico Martinelli offriranno ai partecipanti e loro ospiti un ricco aperitivo. Alle 12,45 il serpentone della storica ripartirà alla volta di Poggio Picenze (Aq) e dopo un ricco pranzo nel ristorante La Posta, 500mila saluti e appuntamento al 2025.