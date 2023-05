RADUNO EX CICLISTI ALL’AQUILA: TRA LORO GLI IRIDATI ABRUZZESI MARCELLI E D’ETTORRE

L’AQUILA – I soci del “Club Ex Ciclisti Aquilani”, si sono ritrovati nel ristorante Arcobaleno, all’Aquila, per un pranzo sociale dove hanno partecipato anche i Campioni del mondo del ciclismo abruzzese Vittorio Marcelli, iridato a Montevideo (Uruguay) il 10/11/1968 e medaglia di bronzo alle olimpiadi di Citta’ del Messico nel 1968 ed Alessandra D’Ettorre, iridata a Novo Mesto in Slovenia il 18/8/1966 e Campionessa europea a Kielce in Polonia nel 2000.

Questi i presenti: Roberto Valentini, Giorgio Graziani, Roberto Iacobucci, Renato Palumbo, Adriano Marinacci, Raffaele Marinacci, Giovanni Mastropietro, Gianni Romano, Emilio Lavinia, Giacinto Smargiassi, Enrico Di Pasquantonio, Domenico Ludovici, Roberto Sebastiani, Antonio D’Ettorre, Paolo Bianchi, Vincenzo Sebastiani.

[mqf-dynamic-pdf]