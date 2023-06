RADUNO VELA DALL’ ABRUZZO AL MOLISE: LE REGATE SALTANO PER IL VENTO

TERMOLI – Si sono ritrovati al Circolo della Vela Termoli gli atleti provenienti da Pescara, Ortona e Vasto per la competizione nelle categorie laser standard, laser radial e laser 4.7.

La struttura sportiva termolese si è occupata dell’organizzazione della regata su delega della Federazione Italiana Vela, accogliendo presso la propria sede i giovani iscritti.

Il forte vento però con raffiche superiori ai 25 km non ha permesso lo svolgimento delle gare ma gli equipaggi sono scesi comunque in acqua per un allenamento supportato delle barche appoggio del Circolo a garanzia della sicurezza in mare.

I raduni di velisti, oltre ad esprimere l’obiettivo agonistico, hanno lo scopo di favorire e promuovere la diffusione dell’attività sportiva velica.

(Foto Ansa)