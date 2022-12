RAFFICA DI APPUNTAMENTI NELLA MARSICA PER RICORDARE IL MISSIONARIO DON ANTONIO SCIARRA

AVEZZANO – Diversi gli appuntamenti di preghiera e condivisione che in questi giorni si alternano per ricordare il missionario don Antonio Sciarra.

Nel frattempo una delegazione marsicana costituita dal direttore della Caritas diocesana don Carmine Di Bernardo, dal diacono Antonio Masci, da don Bruno Innocenzi e da Edoardo Santoponte, si è recata in Albania, nei luoghi di missione di don Sciarra, partecipando alle celebrazioni in ricordo del missionario, che anche lì hanno fortemente caratterizzato questo periodo.

Oggi ad Avezzano la giornata di condivisione Marsica-Albania. Alle 16, appuntamento presso la Campana della pace (in piazza Nardelli) gemellata con quella di Tirana, per un momento di preghiera con il vescovo Massaro e il vescovo della diocesi albanese di Sapa, Simone Kulli.

Alle 17,30 nella sala consiliare del Comune, l’avvio delle procedure per l’intitolazione di un crocevia a don Sciarra, per dedicare uno spazio civico al prete missionario che, nella sua azione sociale e di promozione umana in Italia e nel mondo, ha dato prestigio alla città e alla Marsica. Così alle 17.30, il Presidente del Consiglio Comunale di Avezzano riceverà, nel palazzo municipale, il vescovo di Avezzano e il vescovo albanese Kulli, ufficializzando l’avvio della procedura amministrativa per l’istituzione del “Largo don Antonio Sciarra”.

Alle 18,30 la concelebrazione di suffragio in Cattedrale. Domani il vescovo Kulli presiederà alle 10 a Tagliacozzo e alle 18 a Magliano. Lunedì una giornata di fraternita tra il clero marsicano e il vescovo albanese nella Basilica di Pescina.