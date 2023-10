RAFFICA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI A PESCARA PER PREVENIRE FURTI E SPACCIO DI DROGA

PESCARA -Dal pomeriggio di ieri 13 ottobre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio della Città di Pescara per il contrasto dei reati predatori e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare sono stati effettuati controlli in pieno centro abitato che hanno visto interessate le zone di Piazza Santa Caterina e l’area del parco Florida e l’area di risulta della Stazione centrale di Pescara, la zona della Stazione di Porta Nuova all’altezza del centro commerciale Il Molino, e l’area dei quartieri di San Donato e Fontanelle.

Al servizio sono stati impiegati 18 uomini dell’Arma, che hanno conseguito i seguenti risultati operativi: 1. Controlli ed identificate 117 persone; 2. Autoveicoli controllati 83; 3.Elevate contravvenzioni al codice della strada 3; 4. Documenti di guida ritirati 1 (patente di guida); 5.Perquisizioni ed ispezioni a veicoli 3; 6 Stupefacente sequestrato 0,50 di hashish; 7. Persone segnalate per violazione art. 75 dpr 309/90 in materia stupefacenti nr. 1; 8. persone segnalate per violazioni al foglio di via obbligatorio nr. 3;