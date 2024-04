RAFFICA DI FURTI: IL PD INVITA IL SINDACO DI SAN GIOVANNI TEATINO AD ADOTTARE MISURE URGENTI

CHIETI – “Da diversi giorni la frazione di Sambuceto è oggetto di una serie di effrazioni a danno di attività commerciali che hanno creato un clima di grande preoccupazione nella cittadinanza. L’allarme generato in seguito ai numerosi episodi di furti ci fa ritenere opportuno rappresentare al Sindaco Di Clemente la situazione sulla quale nessun esponente della sua amministrazione si è ancora espresso, chiedendogli di valutare, anche impegnando in coordinamento le forze dell’ordine e il Prefetto, urgenti misure volte a contrastare il fenomeno”.

“Come Partito Democratico di San Giovanni Teatino (Chieti) esprimiamo vicinanza agli operatori economici che hanno subìto i gravi episodi, con i relativi danni materiali e immateriali conseguenti, condividendo con loro ansie e paure in quanto parte della stessa comunità. Già nei primi mesi del 2023 e poi di nuovo tra il settembre e il dicembre dello stesso anno si verificarono numerosi furti in appartamenti e case singole. Nonostante l’allarme procurato alla cittadinanza, il Sindaco non risulta abbia preferito parola”.

“Chiediamo pertanto a gran voce che venga investito di più sulla sicurezza e sul presidio del nostro territorio, nella certezza che sia prioritario sentire le proprie case e le proprie attività al sicuro, piuttosto che ricevere targhe e fare foto ricordo con il nostro primo cittadino”.