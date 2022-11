L’AQUILA – Torna l’allarme furti in casa nell’Aquilano: dopo l’odnata che ha portato a oltre 30 colpi nella valle Subequana, con nessuno dei ladri catturato dalle forze dell’Ordine, e alcuni di loro che sono riusciti a fuggire anche dopo il fermo al posto di blocco, questa volta ad essere preso di mira è il territorio dell’alta valle dell’Aterno, ad ovest del capoluogo, in particolare Arischia, con cinque i furti i messi a segno nell’ultimo mese, tutti nella stessa area del centro storico in ricostruzione post sisma, l’ultimo due giorni fa. Denunce sono arrivata anche da Preturo. Furto in casa anche a Paganica, questa volta a L’Aquila est.

Colpi registrati anche nella Marsica, ad Avezzano e Valle Roveto. Ciò che lascia sconcertati è la tranquillità con cui i ladri riescono indisturbati ad entrare dentro le case e svaligiarle, anche in pieno giorno. E tutto ciò aumenta il senso di abbandono e totale mancanza di sicurezza tra gli abitanti, in particolare gli anziani.