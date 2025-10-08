RAGAZZA INVESTITA A TERAMO: POLIZIA LOCALE INDIVIDUA L’AUTO PIRATA E DENUNCIA LA CONDUCENTE

TERAMO – Grazie all’attento e rapido lavoro della Polizia Locale di Teramo, si è giunti alla celere conclusione delle indagini conseguenti all’incidente avvenuto alla Cona intorno alle 19 di sabato 4 ottobre scorso, quando una ragazza è stata travolta sulle strisce pedonali da un’auto, che è poi fuggita.

Le accurate indagini della Polizia Locale, che si è avvalsa anche delle immagini di videocamere pubbliche e private, hanno portato ad individuare l’auto e la conducente, nei confronti della quale è scattata una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali.

Scrive in una nota il sindaco Gianguido D’Alberto: “Nell’abbraciare a nome di tutta la comunità la giovane vittima dell’investimento, che ho già sentito e alla quale auguriamo una pronta guarigione, non posso che esprimere il mio ringraziamento al personale della Polizia Locale, che ancora una volta ha dimostrato una grandissima professionalità riuscendo ad individuare in tempi rapidi l’investitrice”.

“Fondamentale, per le indagini, è stato il sistema di videosorveglianza, gestito dal Corpo di Polizia Locale in coordinamento costante con tutte le altre Forze dell’Ordine, che in questi anni abbiamo implementato e potenziato. Oggi le telecamere sono presenti in modo diffuso in città e coprono tutti i punti sensibili del nostro Comune. Questo ci consente di garantire un miglior controllo del territorio e facilita le attività delle Forze dell’Ordine nell’individuazione di chi commette reati”, conclude il primo cittadino.