RAGAZZI SCOMPARSI, IL CORPO SENZA VITA E’ DI GIULIA CECCHETTIN. L’APPELLO, “TURETTA SI COSTITUISCA”

PORDENONE – La conferma ufficiosa, dunque non ancora ufficiale, è che il corpo di giovane donna trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, è di Giulia Cecchettin.

Lo riporta RaiNews24.

Come infatti dichiara il Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, all’Ansa: “Il corpo dovrebbe essere il suo ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri, sul posto. Aspettiamo una conferma”.

Ed è sempre il procuratore capo di Venezia a rivolgere un appello a Filippo Turetta: “Rivolgo un appello al ragazzo affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti. Speravamo di non dover dare questa notizia (il ritrovamento del corpo di Giulia, ndr) – ha proseguito Cherchi, incontrando la stampa – ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca”.