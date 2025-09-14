RAGAZZINA VIOLENTATA A SULMONA: SCOCCIA, “CASO IN CONSIGLIO REGIONALE, PRIORITA’ IN AGENDA POLITICA”

L’AQUILA – “Non mi limiterò a commentare, ma porterò la questione all’interno del Consiglio regionale, perché l’Abruzzo si faccia promotore di un piano strutturale e continuativo che coinvolga scuole, famiglie e territori. Pretenderò che diventi una priorità nell’agenda politica regionale”.

Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, nonché sindaco di Prezza (L’Aquila), che interviene sul caso drammatico avvenuto a Sulmona, in cui una dodicenne sarebbe stata abusata e ricattata da due giovanissimi, indagati dalla Procura con l’accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn.

“Sono mamma di due ragazzi di 12 e 13 anni – sottolinea Scoccia – e questa notizia di una bambina della stessa età abusata e ricattata mi ha scosso profondamente. Esprimo solidarietà alla giovane vittima di questa orribile vicenda. Non è solo cronaca: è il segnale di un vuoto educativo e culturale che le istituzioni hanno il dovere di colmare”.

“Come sindaco e come vicepresidente del Consiglio regionale sento la responsabilità di trasformare l’indignazione in azione. La repressione da sola non basta. Serve un intervento strutturale, che passi dalle scuole con programmi obbligatori di educazione al rispetto, all’affettività, all’uso consapevole dei social. Non più progetti spot, ma una linea chiara e continuativa da assumere a livello istituzionale”, conclude.