RAGAZZO 15ENNE COLPITO DA FULMINE TRASFERITO DA L’AQUILA AL BAMBIN GESU’, E’ IN GRAVI CONDIZIONI

L’AQUILA –E’ stato trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma il ragazzo di 15 anni della provincia di Teramo che ieri, dopo essere stato colpito da un fulmine, era stato ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni, all’ospedale di L’Aquila, in Rianimazione, dove era stato sedato. Questa mattina un’eliambulanza si è alzata in volo dall’ospedale San Salvatore per il trasferimento del paziente a Roma in un ospedale specialistico.

Il giovane si trovava a Crognaleto in compagnia del padre che ha subito allertato il 118.

Sul posto è immediatamente arrivato l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Aquila, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell’elisoccorso dell’Aquila, sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni atmosferiche per una violenta grandinata in atto.

Alcune persone che si trovavano nella zona e che sono subito intervenute in soccorso di padre e figlio, hanno raccontato che le condizioni meteo sono improvvisamente cambiate e che in poco tempo c’è stato un peggioramento con dei fulmini.