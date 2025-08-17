RAGAZZO DI 15 ANNI COLPITO DA FULMINE A CROGNALETO: RICOVERATO IN RIANIMAZIONE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, in località Coppo a Crognaleto (Teramo).

Il giovane, riferiscono i carabinieri di Teramo, si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118.

Sul posto è immediatamente arrivato l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Aquila, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi resta riservata. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell’elisoccorso dell’Aquila, sono state rese

particolarmente difficili dalle avverse condizioni atmosferiche: una violenta grandinata in atto.