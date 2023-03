RAGAZZO FERITO ALL’OCCHIO DA 3 GIOVANI A LANCIANO: PROSCIOLTI I RESPONSABILI DOPO MESSA IN PROVA

LANCIANO – Sono stati prosciolti dall’accusa di lesioni aggravate in concorso dopo avere sostenuto i lavori socialmente utili in alcune associazioni sociosanitarie i tre ragazzi 19enni che, nel settembre del 2019 aggredirono a Lanciano un 17enne procurandogli una lesione permanente alla cornea dell’occhio sinistro dopo avergli rotto le lenti degli occhiali.

Il Gup Giovanni Nappi del Tribunale di Lanciano ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato dopo l’esito positivo della messa alla prova.

Il ragazzo ferito, oggi 20enne, assistito dall’avvocato Paolo Sisti, ha chiesto un risarcimento di circa 200 mila euro per il grave danno subito all’occhio, che ha perso 9/10 del visus; l’udienza per la parte civile del procedimento è in programma il prossimo 23 marzo.