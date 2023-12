RAGAZZO MORTO PER RITROVARE IL GATTO: DOLORE A FILETTO. OGGI ISPEZIONE CADAVERICA

FILETTO – Dolore e incredulità a Filetto, paese di 900 anime nella provincia di Chieti, per la morte del giovane Michele Di Loreto, 23 anni, studente universitario forse precipitato dal tetto della abitazione di famiglia dove era salito per recuperare il gatto scomparso. Ieri il giorno dell’Immacolata concezione da festa si è tramutato in dramma nel piccolo centro abruzzese.

A fare la terribile scoperta è stata la madre che lo ha trovato esanime a terra ma per lui non c’è stato niente da fare nonostante i soccorsi con 118 e carabinieri.

Nella giornata di oggi è prevista una ricognizione cadaverica sulla salma, all’obitorio dello ospedale di Chieti, nell’ambito di una indagine per accertare la dinamica del fatto anche se resta difficile ipotizzare responsabilità penali per una tragedia imputabile più che altro, per quanto si è appreso finora, a un maledetto scherzo del destino. Forse lunedì l’addio al ragazzo.