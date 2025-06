RAHMAT ANNEGATO NEL LAGO SINIZZO: CPIA, “UNA STORIA DI CORAGGIO, DETERMINAZIONE E DIGNITA'”

L’AQUILA – Una tragedia che ha profondamente segnato la comunità aquilana la scomparsa di Rahmat Hussain, giovane di 21 anni morto annegato oggi pomeriggio nel lago di Sinizzo a San Demetrio ne’ Vestini.

Le complicate operazioni di recupero del corpo dei soccorritori vanno avanti da ore.

“La nostra comunità scolastica si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Rahmat”, scrive il Cpia, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti dell’Aquila.

Il giovane aveva frequentato il CPIA nel primo periodo didattico dell’anno scolastico 2022/2023, impegnandosi nel percorso di recupero della licenza media.

“Era arrivato in Italia da giovanissimo, affrontando un lungo viaggio dal Pakistan. Viveva a Fontesecco e lavorava nel ristorante ‘La Corte’ a San Domenico. In questi anni aveva costruito, passo dopo passo, la sua vita all’Aquila, inizialmente anche con il supporto della comunità Crescere Insieme. La sua storia, come quella di tanti altri ragazzi che incontriamo ogni giorno, ci ricorda il valore del coraggio, della determinazione e della dignità”.

“A chi gli ha voluto bene e lo ha accompagnato nel suo cammino, va il nostro pensiero più sincero”, conclude il Cpia.