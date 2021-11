RAI: DI GIUSEPPANTONIO (UDC) DICE NO A CHIUSURA EDIZIONE NOTTURNA TGR

FOSSACESIA – “La soppressione dei TGR della terza edizione di RaiTre è dare meno voce alle comunità locali. La tutela del pluralismo informativo è irrinunciabile per la vita democratica. Il ruolo del servizio pubblico deve essere un altro soprattutto quando si garantisce alle persone che vivono in paesi piccoli e grandi d’Abruzzo di avere una vetrina informativa fondamentale. Cancellare dalla programmazione l’edizione della mezzanotte del Tg regionale va esattamente nella direzione opposta e tutto ciò non è auspicabile. Per questa ragione, chiederò l’intervento dei nostri parlamentari perché il Governo faccia in modo che i vertici Rai rivedano la loro decisione, che non vi sia nessun taglio all’informazione sui territori che avrebbe, inoltre, ripercussioni occupazionali nelle sedi regionali Rai, che invece andrebbero rafforzate per raccontare al meglio la vita dei territori e delle periferie “.

E’ quanto afferma in una nota il Segretario Regionale dell’UDC, Enrico Di Giuseppantonio, che è anche sindaco di Fossacesia e vice presidente del Consiglio Nazionale Anci, sull’annuncio della Rai di non mandare più in onda da gennaio l’edizione di mezzanotte del TGR.