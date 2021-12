RAI, FUORTES SCRIVE A VIGILANZA: “SU EDIZIONE TG DECISIONE DEFINITIVA IN CDA, COSTI TROPPO ALTI”

ROMA – “Sulla soppressione dell’edizione notturna dei telegiornali regionali, la cui decisione definitiva sarà assunta dal Consiglio di amministrazione con l’approvazione del Piano di Trasmissione della Testata giornalistica regionale (all’ordine del giorno di dopodomani 16 dicembre, ndr) preme evidenziare le ragioni che portano a questa scelta. Essa è dovuta innanzitutto all’alto costo sostenuto dal servizio pubblico per la realizzazione delle edizioni in questione senza che ne derivino benefici e risultati in termini di ascolto tali da rendere utile e congruo l’impegno sostenuto, a differenza di quanto può avvenire ampliando e, con pochi sforzi, riconfigurando spazi informativi regionali di altre fasce orarie”.

A darne conto alla commissione parlamentare di Vigilanza Rai è stato oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes in una missiva inviata alla bicamerale in risposta alle domande che la settimana scorsa il presidente Alberto Barachini gli aveva posto, a nome dell’intera commissione, su una serie di questioni, fra le quali appunto l’edizione dei Tg regionali.