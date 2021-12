RAI, SACCONE: “INACCETTABILE CHIUSURA TGR NOTTE, CONDIVIDO POSIZIONE DI GIUSEPPANTONIO”

CHIETI – “La chiusura dei TGR notte di RaiTre è inaccettabile. L’edizione notturna è un appuntamento che dà cassa di risonanza alle comunità locali. Sopprimendolo si rischia di porre fine a un canale informativo essenziale per i nostri concittadini. Condividiamo totalmente la posizione di Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc. Chiederemo al governo di intervenire così da evitare un taglio all’informazione sui territori che sarebbe grave sia per i dipendenti della Rai che per i telespettatori. I vertici della Rai rivedano con urgenza questa insensata decisione”.

Lo afferma in una nota Antonio Saccone, senatore e portavoce dell’Udc.