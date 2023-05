RAIANO: CAOS ANTENNE 5G, PD CONTRO AMMINISTRAZIONE COMUNALE, “PERCHE’ NON REVOCA LA CONCESSIONE?”

RAIANO – Sale la tensione a Raiano, in provincia dell’Aquila, per la vicenda dell’installazione di antenne per radiotelefonia cellulare con tecnologia 5G su un sito privato.

Venerdì 12 maggio scorso, “Un nutrito corpo ed abbondante deputazione di amministratori comunali di Raiano si sono recati alla manifestazione organizzata da un comitato spontaneo di cittadini contro l’installazione di antenne per radiotelefonia cellulare su un sito privato in Via Pirandello, in una zona densamente abitata e vicino ad un impianto sportivo molto frequentato. La solidarietà forse espressa da tali amministratori ai cittadini, pone tuttavia dubbi e fa nascere domande circa il mancato o carente esercizio dei pubblici poteri di cui pure sono investiti”, si legge in una nota del Partito democratico di Raiano.

“Dal 2010 ad oggi l’Amministrazione Comunale ha rinnovato il regolamento comunale del Piano Comunale Antenne? Tale piano fu adottato a suo tempo da precedenti Amministrazioni per regolare l’impianto di simili antenne su suoli di proprietà pubblica (affinché il canone d’affitto andasse a beneficio di tutta la comunità) rispettosi del principio di precauzione circa la salute e tranquillità pubblica. In Italia i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Nessuno, se non un giudice previo ricorso, può sindacare e/o bocciare un tale regolamento comunale. C’è forse stato un ricorso al Giudice di cui non si ha notizia?”, si chiedono gli esponenti piddini locali.

LA NOTA COMPLETA

Torniamo a chiedere: dal 2010 ad oggi l’Amministrazione Comunale ha mai aggiornato il Piano Comunale Antenne?

Con quanta rilassatezza e senza quale necessario approfondimento è stata rilasciata l’autorizzazione a costruire l’antenna? E in che data? Oggi gli amministratori sembrano manifestare interesse circa la salute dei concittadini: se davvero è così, perché non revocano l’autorizzazione a costruire concessa per l’Antenna?

Diversi cittadini di Raiano dal 3 aprile hanno chiesto di poter accedere agli atti riguardanti l’antenna: dopo 40 giorni, cosa aspetta l’amministrazione comunale a rispondere a detta richiesta? C’è qualcosa da nascondere?

Molti cittadini e cittadine stanno provando ad estrarre dall’albo pretorio l’autorizzazione all’edificazione dell’antenna, ma non ci riescono: è stata pubblicata? Dove? E con quale oggetto?

Quella in corso di realizzazione è l’unica antenna che verrà installata a Raiano su siti privati?

Alcuni consiglieri comunali vengono dall’esperienza pentastellata, notoriamente ostile ad ogni infrastruttura: su questa antenna non hanno nulla da dire?

Non si contano più i casi in cui questa amministrazione comunale non si assume le proprie responsabilità, con gravi danni per tutto il paese. Solo per citare gli ultimi esempi: l’imminente accorpamento della scuola di Raiano con quella di Pratola Peligna; i mesi di inerzia (tuttora in sostanza perdurante) sull’ondata di furti che funestano Raiano e l’abbandono dei cittadini a loro stessi; la mancanza di trasparenza circa scelte importanti per la comunità.

Almeno sulla questione antenne attendiamo fiduciosi una risposta ma soprattutto atti di solidarietà concreta per tutelare la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici senza bloccare l’uso di nuove tecnologie!