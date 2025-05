COMUNE RAIANO: CIVITAMENTE, “ASSUNTO COME DIPENDENTE D’INCECCO E SUBITO IN ASPETTATIVA…”

L’AQUILA – “La Giunta comunale di Raiano ha scelto di attingere il nome del nuovo dipendente da quella del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, dove come una sorpresa nell’uovo di Pasqua, scorrendo la graduatoria sino al 20° posto, hanno individuato quale persona da assumere il consigliere regionale della Lega Vincenzo D’Incecco…”

Lo denuncia in una nota l’associazione politica Civitamente di Raiano, in provincia dell’Aquila, puntando il dito contro l’amministrazione del sindaco di centrodestra, Marco Moca.

D’Incecco, presidente della prima commissione Bilancio e segretario regionale della Lega, informa Civitamente, “dopo aver firmato l’assunzione part time a tempo indeterminato, si è messo in aspettativa immediatamente, come del resto è suo diritto ed ampiamente prevedibile, in barba a tutte le esigenze di celerità che avevano escluso la possibilità di indire un concorso”.

LA NOTA DI CIVITAMENTE

I nostri Amministratori pare abbiano smarrito il confine tra l’essere amministratori di un Comune e l’esserne proprietari.

È nota a tutti la carenza di personale del Comune di Raiano, al punto tale, che, come già denunciato, la Giunta Municipale si è vista costretta ad affidare il SUAP al Comune di Penne, e nominare, nel dicembre 2023, il Sindaco responsabile amministrativo.

Nonostante la necessità di integrare l’organico, ridotto al lumicino quasi in ogni settore, su tutti la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico, ai nostri Amministratori non è passata la voglia di giocare con le assunzioni.

A novembre 2023 hanno chiesto a tutti i Comuni della Provincia dell’Aquila di conoscere la disponibilità di graduatorie concorsuali relative al profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, in modo da procedere immediatamente all’assunzione, senza indire un concorso, viste le impellenti esigenze derivanti dalla carenza di organico, che imponevano un’assunzione immediata.

All’appello del Comune di Raiano hanno risposto Vittorito, Pratola Peligna e San Demetrio Ne’ Vestini.

La Giunta Municipale ha scelto di attingere il nome del nuovo dipendente da quella del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, dove come una sorpresa nell’uovo di Pasqua, scorrendo la graduatoria sino al 20° posto, hanno individuato quale persona da assumere il Consigliere Regionale della Lega Vincenzo D’Incecco.

Quest’ultimo, dopo aver firmato l’assunzione part time a tempo indeterminato, si è messo in aspettativa immediatamente, come del resto è suo diritto ed ampiamente prevedibile, in barba a tutte le esigenze di celerità che avevano escluso la possibilità di indire un concorso.

Ora, pur non volendo pensare male, qualche domanda ci viene da farla:

I nostri amministratori lo sapevano o no che Vincenzo D’Incecco era un Consigliere Regionale della Lega, partito sostenuto dal Vice Sindaco alle ultime regionali e che avrebbe usufruito dell’aspettativa?

Come conciliano le esigenze di celerità che hanno impedito di fare il concorso, con l’assunzione di un dipendente che non ha mai fatto un giorno di lavoro presso il nostro Comune?

Per voi sono prevalenti le esigenze di partito o quelle della comunità ad avere un Ente efficiente, che risponda in maniera tempestiva alle esigenze dei cittadini?

Visto che Vincenzo D’Incecco era 20° nella graduatoria da voi utilizzata e tra lui ed i vincitori c’erano ben 17 persone, avete provveduto a contattare tutti quelli piazzati in una posizione migliore in graduatoria?

Una domanda l’avremmo poi anche per il Consigliere Regionale Vincenzo D’Incecco: Ma non ritiene che ragioni di opportunità le avrebbero dovuto impedire di partecipare ad un concorso indetto da un Comune della Regione in cui è consigliere?

In attesa di risposta, anche in rima se preferite, ci consoliamo sapendo che forse non abbiamo un dipendente al Comune di Raiano, ma sicuramente abbiamo acquistato un altro illustre presenzialista alle inaugurazioni che si terranno nel nostro paese da qui alle prossime elezioni.