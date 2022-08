RAIANO: CON OFFICINE SPERIMENTALI CINEMA E RIFLESSIONI SU SALUTE DEL PIANETA

RAIANO – A Raiano una serie di incontri per prendere coscienza della salute del Pianeta grazie all’impegno di Officine Sperimentali

Per supportare la condivisione e lo scambio di impressioni e di opinioni Daniela Di Bartolo cura, sostenuta dalle istituzioni e dalle associazioni locali (in special modo La Cittá del Sole e Centro Studi e Ricerche Benni-Di Biase), una serie di incontri nei quali verranno proiettate immagini di film e documentari significativi sullo stato attuale di Madre Terra.

“La situazione è drammatica e la natura, soffocata dai rifiuti, è allo stremo delle forze. Il mantra di Daniela, Riusa-Riduci-Ricicla, è un invito alla riflessione e a prendere consapevolezza dello stare al mondo dell’essere umano. Le 3 erre: Riduci, Riusa, Ricicla – Spunti cinematografici e cine-dibattito è molto di più di una serie di incontri tematici, è la coscienza che si fa materia concreta e che spinge ad interrogarsi davvero sulle sorti del nostro Pianeta. Iniziamo dal nostro “piccolo”!”, si legge nella nota.

Gli incontri saranno sempre alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Raiano in Viale del Tratturo n.3. All’ingresso è allestita una mostra fotografica dal titolo “Res naturae – di storie selvatiche, magie e benessere” di Daniela di Bartolo.

Di seguito, le date con i relativi film:

Giovedì 18 agosto

Ecoplanet – un pianeta da salvare, un cartone animato adatto per adulti e bimbe/i di tutte le età.

Giovedì 01 settembre

The 11Th Hour – L’undicesima ora, di Leonardo di Caprio (Ambasciatore di Pace contro i cambiamenti climatici delle Nazioni Unite).

Martedì 06 settembre

Before the Flood– Punto di non ritorno – documentario di Leonardo di Caprio.

Per informazioni 366 93 46 630 Entrata libera