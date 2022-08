RAIANO: FESTIVAL DELLA FILOSOFIA E CAMMINATE IN NATURA, NEL SEGNO DEL PENSIERO DI BENEDETTO CROCE

L’AQUILA – Benedetto Croce ebbe un rapporto molto stretto con Raiano. Dal 1895 al 1913, passò tutte le estati nel centro peligno, ospite a casa Sagaria Rossi, dove incontrava Angiolina Zampanelli, allora la sua compagna di vita fino alla morte prematura avvenuta proprio nel 1913. Numerose sono le tracce di quella presenza, culturali ed umane, che oggi un gruppo di giovani, il Circolo Culturale Crociano, da qualche anno lavora per raccogliere, metterle in rete e lasciarle in eredità alle generazioni future.

Proprio in nome di questa mission il Circolo ha dato vita ad un “Festival della Filosofia”, la cui prima edizione, inserita tra le attività del Parco Letterario “Benedetto Croce e l’Abruzzo”, avrà luogo a Raiano, nell’area della scuola media di Viale G. Di Bartolo, nei giorni 8, 9 e 10 Settembre.

Nutrito il programma predisposto dagli organizzatori che oscilla tra Filosofia, Storia e suggestioni fisico/astronomiche. Tema: “Identità e confini. Un confronto di Universi tra spirito e natura”

Si inizia Giovedì 8 Settembre, alle ore 17, con due eventi. La presentazione del libro di Giancristiano Desiderio “Sull’estetica e la critica letteraria in Benedetto Croce”, edito da Aras Editrice.

A seguire l’incontro con il fisico Paolo De Bernardis, docente alla Sapienza, su “Solo un miliardo di Anni. Viaggio al termine dell’Universo. Prospettive oltre la fisica”.

L’incontro sarà moderato da Marco Ruscitti, docente di Matematica e fisica al Liceo Scientifico Fermi di Sulmona. Concluderà l’esibizione musicale del duo pianoforte e voce di Melina Di Cesare e Diana Roio.

Venerdì 9 Settembre, sempre alle ore 17, spazio alla Storia. L’incontro avrà come protagonista la professoressa Alessandra Tarquini, docente di Storia Contemporanea alla Sapienza di Roma. Con lei la professoressa Maria Teresa Giusti, docente di Storia Contemporanea all’Università D’Annunzio ed il professor Umberto Bultrighini, docente di Storia Greca all’Università D’Annunzio. Modera la prof. Francesca Di Giulio, Phd in Storia d’Europa. Concluderà l’esibizione del chitarrista Federico Quercia.

Sabato 10 Settembre, si inizierà al mattino, alle ore 10, con la “Passeggiata nella Riserva delle Gole di San Venanzio”, organizzata in collaborazione con l’Ati, gestore della Riserva.

Alle 17, poi, conclusione del festival con la tavola rotonda su: “L’uomo, l’identità e la politica”, moderato dal prof. Giuliano Commito, PHd in studi umanistici e docente di Filosofia e Storia al Liceo Fermi. Parteciperanno i prof. Giovanni Giorgini, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università D’Annunzio; Giulio Lucchetta, docente di Storia della Filosofia Antica, sempre all’Università D’Annunzio; Giorgio Pasotti, Docente di Sociologia nella stessa Università; Salvatore Santangelo, docente di Geografia Politica all’Università di Tor Vergata. Concluderà Paolo Fiorucci, “Il libraio di Notte”, con musiche e letture itineranti nel Centro Storico.

L’intero evento è patrocinato dal Comune di Raiano, in collaborazione con la Fondazione Carispaq e la Regione Abruzzo