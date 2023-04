RAIANO: FURTI, INCUBO SENZA FINE, LADRO TENTA DI ENTRARE DENTRO VILLETTA DOVE STAVA CENANDO SINDACO

RAIANO – Ancora furti a Raiano, nella valle Peligna, e qiuesta volta a trovarsi quasi faccia a faccia con il ladro è stato il sindaco Marco Moca, che stava cenando con amici in una villettta alle porte del paese

Ad un certo punto, come riferisce il Messaggero, è scattato l’allarme di videosorveglianza in quanto dove un ladro stava cercando di intrufolarsi .

Non appena è arrivata la notifica, i proprietari di casa e il sindaco si sono precipitati fuori, ma il ladro si era già dato a gambe levate.

Poco dopo le 22 sarebbe andato fallito un altro colpo, sempre nella stessa strada. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno perlustrato il paese ma dei malviventi nessuna traccia.

È stato convocato per mercoledì 26 aprile il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura dell’Aquila, con all’ordine del giorno la “problematica furti in aree territoriali della provincia”.

I cittadini, dopo decine di furti, hanno così deciso di organizzarsi, autotassandosi per pagare la sorveglianza privata, costituendo il Comitato Raiano Sicura: “Attualmente il Comitato, oltre al direttivo, conta una trentina di promotori che rappresentano oltre centoventi cittadini raianesi, continuano tuttavia ad arrivare richieste per far parte dei promotori che si sono autotassati per costituire un fondo dedicato alla sicurezza di Raiano, centro sinora piuttosto immacolato relativamente a microcriminalità. I malintenzionati sono avvisati”.