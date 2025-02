RAIANO: OGGI PRESENTAZIONE UFFICIALE ASSOCIAZIONE CIVITAMENTE, “PRIORITA’ LOTTA A SPOPOLAMENTO”

RAIANO – Si terrà oggi, venerdì 28 febbraio alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Raiano, l’assemblea pubblica di presentazione di CivitaMente, un’associazione “nata dal basso con l’obiettivo di costruire un nuovo spazio di partecipazione attiva, di elaborazione politica e di proposta concreta per la comunità”.

L’incontro, si legge ancora nella nota, “sarà un’occasione per raccontare il progetto, ma soprattutto per stimolare nuove adesioni e ampliare le voci, le idee e le proposte di chi crede in un futuro condiviso per Raiano. CivitaMente non è solo un’associazione, ma un vero e proprio collettivo politico nel senso più ampio del termine: un laboratorio di pensiero e di azione, aperto a tutte e tutti, che punta a coinvolgere la cittadinanza nelle scelte fondamentali per il territorio”.

Tra le sfide prioritarie “c’è il contrasto allo spopolamento, fenomeno che negli ultimi dieci anni ha visto il paese perdere circa 500 residenti, passando da 3.000 a 2.500 abitanti. Questa tendenza può essere invertita solo attraverso politiche concrete di sviluppo locale, servizi di qualità, opportunità per i giovani e nuove forme di cooperazione sociale ed economica”.

L’appello “è rivolto a tutte le persone che vivono Raiano, da sempre o da poco tempo, così come alle concittadine e ai concittadini che, pur vivendo altrove, sentono ancora un legame con il paese e vogliono contribuire attivamente al suo rilancio. CivitaMente crede che un altro futuro sia possibile: un futuro costruito insieme, con la partecipazione di tutte e tutti.”