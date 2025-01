SISMA: A RAIANO RICONSEGNATA SCUOLA POSTIGLIONE, “SEGNALE PER FAMIGLIE, IMPEGNO PER FUTURO GIOVANI”

RAIANO – “Abbiamo raggiunto un importante obiettivo per la sicurezza dei nostri bambini e vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i centri limitrofi che non possono contare su strutture rinnovate come la nostra e offrire alle nostre famiglie la possibilità di restare qui senza dover portare i figli altrove”.

Lo ha detto il sindaco di Raiano (L’Aquila), Marco Moca, che con grande soddisfazione per il Comune ha riconsegnato alla comunità la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “U. Postiglione”.

L’inaugurazione questa mattina alla presenza, oltre del primo cittadino, del dirigente scolastico Paola Ruscitti, del vice presidente vicario del Consiglio regionale Marianna Scoccia, della consigliera regionale Maria Assunta Rossi e del titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere Raffaello Fico.

“L’edificio scolastico – si legge in una nota – rinasce grazie agli interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza, a seguito dei danni subiti con il sisma 2009. Il progetto ha riguardato i due distinti corpi di fabbrica, con il rinforzo dei paramenti murari con rete in GFRP, l’installazione di un sistema anti sfondellamento per il solaio di copertura, il ripristino del solaio del piano terra e l’adeguamento e messa a norma degli impianti. Tali interventi hanno reso l’edificio conforme agli standard di sicurezza con un coefficiente di adeguamento sismico pari a 1,06”.

“L’inaugurazione della scuola, che si classifica 91^ scuola ricostruita in Abruzzo con il coordinamento dell’USRC, assume un significato ancora più importane, nella giornata che ci ricorda le vittime della tragedia di Rigopiano”, viene sottolineato.

“E’ fondamentale educare all’importanza della prevenzione e della sicurezza, in particolare per le famiglie e i bambini, i più vulnerabili in caso di eventi imprevisti. Questo intervento rappresenta anche un impegno concreto a garantire un futuro più sicuro per le generazioni più giovani”, rimarca il primo cittadino.

Il finanziamento per questa importante opera è stato erogato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere nell’ambito dei fondi del Piano “Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza”, per un totale di 744.211,67 euro, di cui 518.158,33 euro destinati ai lavori, a valere sulla Cipe n. 110/2017. Questo intervento si inserisce in un ampio piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica regionale che, dal 2009, ha visto finanziare 245 interventi per oltre 244 milioni di euro.

“L’inaugurazione di questa scuola rappresenta un passo fondamentale nella ricostruzione e modernizzazione delle strutture scolastiche abruzzesi – dichiara Fico – nell’ottica del miglioramento alla qualità della didattica e della sicurezza degli studenti. Vogliamo, inoltre, dedicare un pensiero speciale a Giorgio Pipponzi, nostro caro collega e cittadino di Raiano, che, nella sua attività prematuramente interrotta in USRC, ha contribuito con passione e dedizione al miglioramento della nostra comunità”.