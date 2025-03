RAIANO: UBRIACO PRENDE A PUGNI IL TITOLARE DI UN LOCALE, SCATTA LA CACCIA ALL’UOMO

RAIANO – E’ partita la caccia all’uomo che ieri sera ha seminato in un locale di Raiano (L’Aquila). L’uomo, al momento in corso di identificazione da parte dei carabinieri, secondo i testimoni ha tentato prima di aggredire un altro cliente per poi accanirsi contro il titolare della struttura intervenuto per calmare gli animi, sferrandogli diversi pugni sul volto.

Il gestore è stato costretto a farsi medicare nel Pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, dove è stato dimesso nella notte con una prognosi di 15 giorni. L’aggressore è invece fuggito. Era sotto gli effetti dell’alcol e avrebbe anche mostrato un coltello: circostanza questa in corso di accertamento da parte degli investigatori.