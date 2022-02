RAIANO: VANDALIZZATA SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO, “NON CI FAREMO INTIMORIRE”

RAIANO – “Nella notte tra i giorni 1 e 2 febbraio, qualcuno ha vandalizzato la nostra sede rompendo, a colpi di pietra, il vetro della bacheca del nostro circolo. Nella stessa azione sono stati strappati i due ultimi volantini pubblicati dal Circolo”.

A denunciarlo il Partito democratico di Raiano, che ha presentato denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Raiano ed abbiamo anche sollecitato l’intervento della Polizia Locale

“Riteniamo più che mai valide le questioni affrontate nei comunicati strappati ed urgente una risposta a tali questioni. Chiediamo a chi di dovere di verificare le cause del gesto violento e se esse possano essere correlate alle problematiche sollevate in recenti prese di posizione del Circolo PD. Come Circolo vogliamo rassicurare iscritti simpatizzanti e cittadini che non ci faremo intimorire e che continueremo la nostra azione politica a favore di tutta la nostra comunità”, si legge nella nota.