RAID IN CONVENTO: PEZZOPANE, “FERITA GRAVE, TROVARE I RESPONSABILI”

L’AQUILA – “Quanto avvenuto al Monastero San Basilio, nel pieno centro dell’Aquila, durante la Notte Bianca, è una ferita grave al cuore non solo delle sorelle, ma di tutte e tutti noi. Sono andata questa mattina ad abbracciarle e ad ascoltare direttamente dalle loro voci il racconto di questa brutta storia fatta di prevaricazione, violenza e mancanza assoluta di rispetto”.

Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera e candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra.

“Chi ha scelto di profanare il monastero forzando tre porte mentre fuori era pieno di gente, tra l’altro mettendo anche a rischio la sicurezza di un luogo che è in parte ancora un cantiere della ricostruzione, ha compiuto un atto indegno e irrispettoso per delle suorine di clausura conosciute e amate in città per le loro opere di bene. La stragrande maggioranza dei giovani che ha partecipato alla Notte Bianca, organizzata in piena campagna elettorale e annunciata con un perentorio ‘ecco la vera L’Aquila’, si sono comportati bene e siamo molto felici di questo. Ora però si individuino subito i responsabili, si restituisca tranquillità alle suore e, soprattutto, si costruisca consapevolezza, rispetto e amore per i nostri luoghi, facendo tutto ciò che non è stato fatto finora per impedire il ripetersi di tali episodi”.