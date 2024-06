RALLY ALBANIA: CORRONO ANCHE DEGLI ABRUZZESI TRA CUI SILVIO TOTANI REDUCE DALLA DAKAR

L’AQUILA – Fervono i preparativi per la partenza della pattuglia di moto-rallysti abruzzesi in vista di Rally Albania 2024, prestigiosa gara internazionale che si svolgerà dal 7 al 15 giugno nella bellissima terre delle due Aquile, su un percorso di circa 1.600 km quasi tutti in offroad.

A competere nella impegnativa competizione motociclistica, giunta alla 20esima edizione, saranno Andrea Cosentino, veterano della categoria e già vincitore assoluto di ben quattro edizioni negli anni passati, Antonio Polidoro, campione Italiano Motorally ’23 cl. gpx, Silvio Totani, numerose Dakar all’attivo e massima espressione del fuoristrada abruzzese, Antonio Patrizio e Giorgio Pizzone.

Ad assistere la pattuglia ci saranno il direttore tecnico Galileo Pavone, meccanico di lunga esperienza, e il direttore sportivo Corrado De Luca con l’assistenza logistica di Gianluca Di Giovanni ai quali si aggiunge la preziosa presenza del dottor Fabrizio Di Vincenzo, in qualità di medico di gara in moto.