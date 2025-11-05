RANDAGISMO: “IN ABRUZZO SITUAZIONE FUORI CONTROLLO”, ASSOCIAZIONI “SULL’ORLO DELLA RIVOLTA”

L’AQUILA – “La situazione delle strutture che ospitano cani nella nostra regione è drammatica: carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, mancanza di personale e di controlli effettivi. Da anni le associazioni si fanno carico di colmare le gravi inadempienze di cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, garantendo con risorse proprie ciò che spetterebbe alla gestione pubblica. Nonostante questo, la Regione – invece di intervenire per risolvere le criticità attraverso il confronto con figure esperte e competenti nel settore – continua a favorire pochi a discapito degli animali e della trasparenza amministrativa”.
Per questo – si legge in una nota – a seguito degli emendamenti alla Legge Regionale sul Randagismo, approvati dal Consiglio regionale d’Abruzzo lo scorso 28 ottobre, le associazioni animaliste e protezionistiche di tutte le province della Regione Abruzzo, insieme a realtà nazionali, si uniscono per chiederne l’immediato annullamento.
“Per illustrare pubblicamente le motivazioni della richiesta di annullamento e presentare le proposte condivise per una reale riforma del sistema, invitiamo giornalisti, politici, avvocati, cittadini, medici veterinari e professionisti che operano in ambito animale a partecipare alla conferenza stampa che si terrà venerdì 7 novembre, ore 12, in Piazza Unione (sotto il Palazzo della Regione) a Pescara”.
Saranno presenti rappresentanti delle principali associazioni abruzzesi e nazionali impegnate nella tutela e nel benessere animale.
Associazioni firmatarie
Le associazioni firmatarie del presente appello sono:
Coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente (CAVAA),
Cani Sciolti ODV,
Cani Liberi ODV – Rifugio Canalba,
Animali alla Riscossa L’Aquila,
Qua la Zampa,
Amici del Cane,
Amici per un Pelo,
LAV – Lega Anti Vivisezione,
OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali,
Lega Nazionale per la Difesa del Cane,
LIDA – Lega Italiana dei Diritti dell’Animale,
ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali,
Comitato Randagismo,
99 Gatti ODV,
ARPAN,
ASADA – Canile di Chieti,
4 Zampe Lanciano – Canile di Lanciano,
A.A.N.U.BI.,
Amici di Zampa Vasto,
LIV Abruzzo,
CADAPA,
Amici Animali L’Aquila,
Animalisti Volontari Pescara,
Anime Randagie Trasacco.
