RANUCCI: SOLIDARIETA’ D’AMICO, “FERITA INTERA COMUNITA’, LIBERTA’ DI STAMPA PRINCIPIO ESSENZIALE”

L’AQUILA – “Esprimo vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, con la consapevolezza che ogni tentativo di intimidazione verso chi esercita il diritto-dovere di raccontare la realtà rappresenta una ferita per l’intera comunità democratica”.
Lo scrive, sui social, Luciano D’Amico, leader del Patto per l’Abruzzo in Consiglio regionale.
“L’attentato richiama tutti noi a una riflessione profonda sull’importanza della libertà di stampa, un principio costituzionale e uno strumento essenziale per garantire trasparenza, legalità e partecipazione”, conclude.
