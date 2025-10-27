RAPINA A FURGONI PORTAVALORI: CHIUSO TRATTO A14 NELLE MARCHE

PORTO RECANATI – Un attacco a due furgoni portavalori con armi semiautomatiche, esplosivo e disseminando la carreggiata con chiodi a tre punte per fermare i mezzi.

Questi i primi elementi della tentata rapina a portavalori in transito sull’A14 tra i caselli di Loreto/Porto Recanati e Civitanova Marche (Macerata) verso le 18.

Non ci sono stati feriti tra le guardie giurate e gli utenti dell’autostrada, fa sapere la Questura di Macerata, e il colpo non è andata a buon fine: i rapinatori si sono infatti allontanati a mani vuote.

Per bloccare i due portavalori, i rapinatori hanno sparso chiodi a tre punte: in mezzo alla carreggiata era posizionata un’autocisterna di traverso forse piazzata per agevolare la rapina.

La Questura di Macerata ha immediatamente attivato il piano anti rapina coinvolgendo tutte le forze di polizia per il rintraccio degli autori della rapina.

Sul posto Polizia stradale, squadra mobile, commissariato di Civitanova Marche e Polizia scientifica.

Dopo la chiusura del tratto autostradale in questione in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie a Loreto Porto Recanati da nord e a Civitanova Marche, da sud, si sono formate code di oltre 3 chilometri in entrambi i sensi di marcia.