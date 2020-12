RAPINA IL SUPERMERCATO ARMATO E CON IL VOLTO COPERTO, CARABINIERI IN AZIONE A MONTESILVANO

MONTESILVANO – Si è fatto consegnare i soldi da un dipendente in cassa con una pistola in mano e poi si è dileguato.

E’ quanto avvenuto all’Eurospin di via Vestina, a Montesilvano, ieri sera. Come si legge sul quotidiano Il Centro, a metterla a segno, da quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo con il volto coperto da un passamontagna che è riuscito rapidamente ad ottenere i soldi grazie alla pistola che impugnava, anche se non si può dire se fosse vera o soltanto un giocattolo. Nessuno è rimasto ferito.

Si è allontanato a piedi, ma non è escluso che il malvivente avesse un complice ad aspettarlo nei pressi del supermercato.

A intervenire sul posto, i carabinieri, che hanno iniziato con le ricerche del responsabile, in concomitanza dell’avvio dell’esame delle registrazioni delle telecamere da parte degli investigatori.

