RAPINA IN APPARTAMENTO AD ATRI: FERMATI E ARRESTATI POCO DOPO NEL PESCARESE

ATRI – Avevano da poco messo a segno un colpo all’interno di un’abitazione, portando via numerosi monili ed oggetti in oro, ma sono stati scoperti dal proprietario che ha prima tentato invano di bloccarli, venendo anche colpito, e poi ha avvertito i carabinieri fornendo una descrizione dettagliata dei tre oltre ad indicare l’auto con cui avevano guadagnato la fuga.

Nella tarda serata di ieri ad Atri (Teramo), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno così arrestato tre soggetti, nello specifico due uomini ed una donna, e tutti gravati da precedenti penali specifici.

Dopo la segnalazione, immediatamente sono scattate le ricerche delle pattuglie in servizio sul territorio e proprio un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Montesilvano è riuscita ad intercettare e successivamente fermare l’auto con a bordo i tre ladri lungo la SS16 del Comune di Città Sant’Angelo.

Dopo un timido tentativo di fuga di uno dei soggetti, subito sventato dalla prontezza dei militari, gli stessi sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. È stata così ritrovata l’intera refurtiva asportata poco tempo prima, successivamente restituita al legittimo proprietario.

Sulla base dei corposi ed inequivocabili elementi investigativi raccolti dai Carabinieri, i tre sono stati dichiarati in stato di arresto per i reati di rapina impropria in concorso ed al termine delle formalità di rito espletate presso gli uffici della Compagnia di Montesilvano, i due uomini rispettivamente cl. 81 e cl. 2003, sono stati tradotti a disposizione dell’Autorità giudiziaria, presso la Casa circondariale di Pescara, mentre la donna, cl. 93, presso quella femminile di Chieti.

