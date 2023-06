RAPINA IN VILLA, NOTTE DI PAURA PER FAMIGLIA DI STEFANO TITOLARE MAGLIFICIO DEL GRAN SASSO

TERAMO – Notte di paura per la famiglia Di Stefano, gli industriali del maglificio Gran Sasso di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo.

Ieri sera tardi tre banditi armati di pistole e col volto coperto hanno messo a segno una rapina facendo irruzione nella loro villa di Porta Cappuccina, nel centro di Ascoli Piceno.

Mentre i proprietari si trovavano in giardino, gli uomini armati a volto coperto hanno fatto irruzione nella proprietà e hanno costretto tutti i presenti, 8 persone, a rientrare all’interno.

Una volta dentro l’abitazione, chiuse porte e finestre, i membri della famiglia sono stati tenuti in ostaggio sotto la costante minaccia delle armi. I tre malviventi hanno costretto le vittime prese di mira a consegnare loro oro, contanti, preziosi e tuto quanto si trovava in cassaforte. I proprietari, tra cui anziani, non hanno potuto opporre resistenza in alcun modo.

Una volta preso il bottino, i malviventi si sono dileguati insieme ai complici all’esterno con cui hanno mantenuto il costante contatto attraverso delle radiotrasmittenti. Sono in corso le indagini della Questura di Ascoli: gli agenti, dopo aver assunto tutte le testimonianze dei presenti, stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per risalire all’identità dei rapinatori.

Il tutto è durato pochi minuti. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa 60mila euro. Sono in corso indagini da parte della questura di Ascoli che ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.