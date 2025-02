RAPINA ALL’ALIMENTARI DI GUARDIAGRELE: SEI INDAGATI, INTERA FAMIGLIA NASCONDEVA LE PISTOLE

GUARDIAGRELE – Un’intera famiglia accusata di aver avuto un ruolo la rapina con le pistole del 7 gennaio scorso nell’alimentari “Magia verde” di Guardiagrele (Chieti). Come scrive Il Centro, si tratta di un uomo di 42 anni di Castel Frentano (Chieti), con la convivente della stessa età, la figlia di lei di 20 anni e il fidanzato di 26. Con loro anche un 43enne e un 39enne di Altino e Perano (Chieti), per un totale di sei indagati a vario titolo.

La rapina al negozio di Villa San Vincenzo è scattato poco prima delle 18, quando tre coomponenti della banda sono arrivati a bordo di una Fiat Punto. Uno è rimasto in auto, i due complici sono entrati armi in pugno. La titolare, presente insieme a una commessa e un cliente, ha consegnato immediatamente i 400 euro in cassa.

Da lì è partita la caccia alla banda. Prima è stata rintracciata l’auto a Castel Frentano, da lì gli investigatori coordinati dalla Procura di Chieti sono risaliti all’abitazione della famiglia, dove hanno trovato le pistole e gli abiti indossati durante la rapina. In corso la perizia sui telefoni degli indagati.