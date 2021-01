RAPINA SUPERMERCATO E NASCONDE SOLDI IN CALZA DELLA BEFANA, ARRESTATO 28ENNE A PESCARA

PESCARA – Rapina un supermercato Todis e nasconde il bottino nella calza della befana. È accaduto ieri pomeriggio in viale Bovio, a Pescara.

L’uomo, un 28enne già conosciuto per i suoi precedenti di polizia, è entrato nel negozio, ha prelevato da un espositore una calza da befana di quelle utilizzate per contenere regali, e, armato di coltello, si è avvicinato ad una delle cassiere intimandole di consegnargli l’incasso. La donna, spaventata, è riuscita ad allontanarsi lasciando aperto il cassetto del registratore di cassa. A quel punto, il rapinatore ha afferrato il denaro contenuto nella cassa, ossia 340 euro, e, dopo aver infilato la refurtiva nella calza della befana di cui si era munito poco prima, si è avviato verso l’uscita. La scena non è però sfuggita a due clienti del supermercato, che sono intervenuti e hanno bloccato il malvivente. All’arrivo dei poliziotti, allertati da un’altra cassiera, il 28enne è stato arrestato.

