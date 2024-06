RAPINA UNA COLLANINA E UN OROLOGIO A UN GRUPPO DI GIOVANI: 35ENNE IN CELLA A PESCARA

PESCARA – La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 35 anni con l’accusa di avere commesso una rapina ai danni di un gruppo di ragazzi a cui aveva sottratto, unitamente ad altri giovani, un orologio ed una collanina. Nello specifico, il 35enne, unitamente ad altri giovani, nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Centrale, nel cuore della notte, hanno avvicinato un gruppo di ragazzi che stava tornando in hotel dopo aver partecipato ad una festa. Dopo averli seguiti, gli aggressori dapprima li hanno costretti a deviare il proprio percorso e poi li hanno colpiti con alcune spranghe al fine di rapinarli.

Una pattuglia della Squadra Volante impegnata nel servizio di controllo del territorio in quella zona, si è avvicinata subito ai ragazzi rapinati attingendo informazioni su quanto accaduto. Immediatamente dopo, insieme ad altri equipaggi, la pattuglia operante ha iniziato le ricerche sulla base della descrizione da loro fornita. Uno degli autori del reato veniva rintracciato mentre tentava di nascondersi dietro una vettura parcheggiata. Il 35enne dopo essere stato bloccato, è stato condotto in Questura in stato di arresto e associato presso la locale Casa Circondariale.