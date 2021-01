RAPINANO NEGOZIO E PRENDONO A PUGNI TITOLARE E DIPENDENTE, ARRESTATI SEDICENNI A PESCARA

PESCARA – Rubano uno scaldacollo e quando i commercianti li scoprono li aggrediscono è scappano. E’ quanto avvenuto in un negozio di viale Muzii, a Pescara.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, due ragazzini pescaresi di sedici anni pensavano di farla franca, ma dopo il furto messo a segno ieri pomeriggio in un negozio di viale Muzii, sono stati intercettati e bloccati dal personale della Guardia di finanza che si trovava in via Mazzini per un controllo sugli assembramenti e arrestati.

Tutto è iniziato verso le 16,30. Quando il titolare, un uomo originario del Bangladesh a lavoro insieme al dipendente, si è accorto di quello che stava avvenendo, è intervenuto cercando di far resistere i giovani. Uno di loro, però, ha alzato le mani ferendoli entrambi, per poi dileguarsi insieme all’amico verso il centro cittadino.

Ma la fuga è durata poco. Dal negozio è partita subito la segnalazione alla sala operativa della questura che ha allertato tutte le pattuglie, comprese quelle impegnate in un servizio nella zona della movida.

Arrivati tra via Battisti e via Mazzini, i ragazzi sono stati fermati dai finanzieri, identificati e portati in questura. Uno di loro è incensurato, l’altro ha dei precedenti di polizia ed è da poco uscito da una comunità. L’incensurato finisce ai domiciliari, l’altro nella comunità che lo ha già ospitato, come disposto dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

