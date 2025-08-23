RAPINE AI PASSANTI TRA ALBA ADRIATICA E MARTINSICURO, PRESO TERZO COMPONENTE BANDA DA GIORNI IN FUGA

L’AQUILA – A conclusione dell’attività che già aveva portato all’arresto di due componenti della banda che a luglio avevano messo a segno cruente rapine a persone che passeggiavano nei lungomari di Alba Adriatica e Martinsicuro, i carabinieri della stazione di Martinsicuro nella notte hanno arrestato il terzo presunto autore dei fatti criminosi in questione.

Si tratta di un uomo del posto di anni 35. Lo stesso a seguito della precedente operazione. si era dato irreperibile. Su di lui pendeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica che già era stata eseguita nei confronti degli altri due correi.

I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica da quel giorno avevano ininterrottamente cercato l’uomo per assicurarlo alla giustizia.

Oltre ai luoghi di residenza erano stati perquisiti casolari abbandonati ove il fuggiasco avrebbe potuto nascondersi tutto con esito negativo, tanto da far supporre che lo stesso avendo appreso dell’arresto dei suoi due complici si era allontanato da Martinsicuro.

L’ostinazione dei militari è stata premiata nella notte: una pattuglia della stazione di Martinsicuro lo ha visto mentre era presente sul lungomare in posizione guardinga e defilata, in compagnia di un congiunto. I Militari lo hanno subito bloccato e tratto in arresto.

L’uomo è stato trovato in precarie condizioni igieniche, verosimile segno che aveva passato le notti in ricoveri di fortuna e dove sicuramente non ha avuto la possibilità di lavarsi e sostituire gli abiti. Lo stesso dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Castrogno di Teramo ove già dal 19 scorso erano ristretti i suoi complici.

Sono sempre in atto le indagini da parte dei reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica al fine di appurare se i tre possano essere coinvolti in analoghi fatti criminali che si sono verificati in questo periodo nella fascia costiera che va da Martinsicuro ad Alba Adriatica.

