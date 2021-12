RAPINE E AGGRESSIONI, CONDANNA DEFINITIVA A 3 ANNI E 4 MESI DI RECLUSIONE PER 25ENNE PESCARESE

PESCARA – Già sospettato di un assalto ad una gioielleria del centro, autore delle aggressioni alla troupe televisiva di “Striscia la Notizia” e all’inviato della Rai Daniele Piervincenzi durante un servizio sul quartiere Rancitelli a Pescara.

Ha iniziato da giovanissimo il suo percorso criminale e adesso la giustizia gli presenta il conto. Si tratta di J.D.P. di 25 anni, residente nel quartiere Rancitelli.

Dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per una sentenza emessa dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Perugia che riguarda anche una rapina commessa nella primavera del 2015 in danno di un commerciante del mercato ortofrutticolo di Villanova di Cepagatti a cui aveva sottratto la somma di 39.000 euro.

Gli investigatori della Squadra Mobile in mattinata hanno eseguito l’arresto del giovane che sarà condotto in carcere per scontare la pena.